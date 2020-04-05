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Влад Яма вперше показав весільне фото та розсекретив дату шлюбу

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Влад Яма з дружиною / Instagram / @liliya_yama

Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вперше опублікував весільну світлину. Також танцівник зізнався, що шлюбна церемонія відбулася 21 вересня 2014 року.

Влад Яма та його дружина Ліліана познайомилися на танцювальному майданчику в нічному клубі. Дівчина тоді привітала Влада з днем народження, вони веселилися до ранку, а потім він провів її додому. Ось так і розпочалася історія кохання зіркової сімейної пари. Вони довго приховували точну дату весілля, але тепер хореограф вирішив розповісти прихильникам усю правду.

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На особистій сторінці Ями в інстаграмі з'явилася фотографія, на якій він одягає коханій весільну каблучку. Вони обоє щасливі та усміхнені, адже це один із найважливіших днів у їх спільному житті. 

Ліліана одягнена у блискучу весільну сукню та довгу фату. У руках наречена тримає букет з білих троянд. На обличчі сяє макіяж в природних тонах, а волосся зібране назад у зачіску. Влад позує у бежевому костюмі, білій сорочці та метелику молочного кольору. 

"21.09.2014", – коротко написав в публікації танцівник. 


Весілля Влада Ями / Instagram / @vladyama_official

Зустріч Влада та Ліліани у нічному клубі відбулася в серпні 2007 року. Стосунки тривали 7 років, після чого Влад зробив пропозицію руки і серця коханій. Вони довго приховували свій шлюб і лише в 2017 році зізналися, що таємно одружилися. Пара виховує сина Леона. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові весілля Новини LifeStyle LifeStyle
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