Володимир Остапчук прокоментував інтерв'ю колишньої дружини: реакція шоумена

Володимир Остапчук та Олена Войченко прожили у шлюбі 12 років. Після офіційного розлучення колишня дружина шоумена в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла скандальні подробиці їх сімейного життя. Володимир також не залишився осторонь і прокоментував зізнання Олени.

Скандальне інтерв'ю Олени Войченко викликало неабиякий ажіотаж. Жінка розповіла, чому їх сім'я розпалася після багатьох років подружнього життя. Володимир висловив свою точку зору на інстаграм-сторінці.

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У публікації Остапчук зазначив, що знає, що підштовхнуло Олену на такий крок. Також додав, що розуміє її і дякує за роки, які вони прожили разом та спільних дітей.

Для мене так само, як і для вас це відео стало шокуючим. Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Хоч я й достатньо публічна особа, та є зона безпеки, за якою починаються сценарії ток-шоу, взаємних звинувачень та іншого жаху. А цього я не побажав би і ворогу. Всі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не поширював інформацію щодо нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту подій найбільше постраждають наші милі дітки. Але я можу зрозуміти і в якійсь мірі виправдати такий емоційний вчинок Олени. Це жіноча образа та злість. Тому, що ми знайомі 17 років, тому, що ми були разом майже 14 років і, можливо, вона ще не звикла до нового статусу та самостійного життя. От і зважилася на відчайдушний крок,

– написав Володимир Остапчук.

Шоумен сказав, що усіма подробицями про розлучення поділиться із Катериною Осадчою у програмі "Світське життя".