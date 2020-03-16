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Володимир Остапчук розповів про стосунки з колишньою дружиною: Не все гладко

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Ведучий Володимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук вкотре прокоментував своє розлучення та розповів, у яких стосунках зараз перебуває з колишньою дружиною.

Розмови навколо розлучення Володимира Остапчука та його ексдружини Олени Войченко тривають досі. В ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Остапчук заявив, що вони нормально спілкуються і він бачиться з дітьми.

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В українських ЗМІ вже давно з'явилася інформація про те, що новою обраницею Володимира є 33-річна дівчина на ім'я Христина, яка працює нотаріусом. Проте сам ведучий це не коментує. Він зазначає, що розлучення – це завжди добре.

Розлучення – це не трагедія. Якщо люди вирішили розлучитися, це завжди добре. Тому, що вони прийшли і чесно відповіли на питання: "Нащо його тягнути далі?"
– сказав Остапчук в "Ранку з Україною".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Шоумен також додав, що і гадки не мав, що стане відомим через своє розлучення.

Я завжди думав, що стану популярним, наприклад, завдяки ранковому шоу на каналі "Україна" або тим, що провів Євробачення. Ні. Я став популярним завдяки тому, що вся країна дізналася про розлучення,
– зізнався Остапчук.

Володимир заявив, що нормально спілкується з Оленою та бачиться з дітьми.

Ми намагаємось у будь-якому випадку дійти згоди, тому що в нас дітки і я їх дуже люблю. Намагаюсь бути гарним татом, тому нам все одно доводиться йти на компроміси. Зрозуміло, що не все так,
– розповів ведучий.

На питання щодо аліментів він не захотів відповідати і додав, що йому дуже приємно, що людям цікаве його особисте життя.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Володимир Остапчук
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