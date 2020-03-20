Володька з "Країни У" записав кумедне відео з доньками про карантин

Український комічний актор, гуморист, гравець команди "V.I.P. Тернопіль", головний герой серіалів "Танька і Володька" і "Країна У" Тарас Стадницький записав кумедне відео з доньками, де вони разом співають пісню про карантин.

Карантин став не лише заходом безпеки, а й чудовою нагодою для батьків більше часу провести з дітьми. Зіркові батьки досить рідко бувають вдома, адже постійно гастролюють, то ж їхні дітки мають можливість сповна побути поруч із мамою і татом. Це стосується і доньок Тараса Стадницького, які щасливі, бо татко вдома.

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Тарас, відомий за роллю Володьки у серіалі "Країна У" опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому разом із доньками Олесею та Любою співають кумедну пісню про карантин. Батько оспівує у ній будні на карантині та звичні дитячі сварки. Дівчатка підтримують його та допомагають виконувати композицію.

Також Тарас закликав усіх ретельно мити руки з милом та залишатися вдома. Таким роликом він підняв настрій своїй прихильникам та додав позитиву у цю п'ятницю. "Добрий ранок", – коротко підписав відео зірковий татусь.

Тарас Стадницький написав пісню про карантин: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 20 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом та 3 смерті від недуги. 1 людина одужала. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 летальних випадків. Проте є й хороші новини –більше 86 000 людей виздоровіли. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.



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