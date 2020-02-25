Вона спрацювала: Зураб Аласанія про заборону гастролей в Росії на час Євробачення

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія на пресконференції з гуртом Go_A - переможцями Нацвідбору Євробачення-2020 – прокоментував минулорічний скандал з MARUV та нововведеннями у конкурсі, які довелось зробити через це. Також він пояснив, чому мовні квоти в Україні спрацювали на користь українській музиці.

Музиканти гурту Go_A на своїй першій пресконференції отримали питання про минулорічний скандал, пов'язаний з MARUV. Вокалістка гурту Катерина Павленко та її колеги-музиканти зазначили, що спостерігали за цією ситуацією лише з точки зору інтернет-користувачів, тому не можуть сказати щось більше, ніж усі бачили в мережі та ЗМІ зокрема. Втім, вони додали, що договір, який вони підписали з НСТУ перед конференцією, їх задовольнив і жодних питань чи "підводних каменів" у них немає.

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Втім, емоцій не стримав Зураб Аласанія, який минулоріч разом з іншими представниками НСТУ зіткнувся з чималими проблемами. Адже переможниця Нацвідбору Євробачення-2020 MARUV (справжнє ім'я – Алла Корсун) гастролювала у Росії і мала заплановані виступи до самого конкурсу Євробачення в Тель-Авіві, Ізраїлі. Тоді ж представники НСТУ та MARUV не дійшли спільної згоди щодо відміни гастролей у Росії на час підготувань до конкурсу, відтак угоду було не підписано, а участь України у міжнародному конкурсі Євробачення у 2019 році була скасована.

Тому Національна суспільна телерадіокомпанія України, яка є одним з організаторів конкурсу Євробачення в Україні, вирішила внести на майбутнє додаткову заборону, у якій учасники, що подаються на конкурс, з 2014 року і 3 місяці опісля ймовірної перемоги у відборі не повинні виступати у Росії. На думку Зураба Аласанії, така заборона хоч і була вимушеною через реакцію ЗМІ та людей, але дала позитивний результат.

Мені здається, ми не вийшли за кордони того, що може дозволити собі Суспільне. Ми влаштовуємо разом з СТБ конкурс, ми ставимо умови. Це була єдина умова від нас, зайва, скажімо так, без участі ЄМС (Європейської мовної спілки, – LifeStyle 24)… Все інше є, це міжнародні стандартні речі. Але, як бачите, ця заборона на гастролювання в Росії – вона спрацювала. З'явились нові команди, які отримали шанс вийти назовні,

– прокоментував Аласанія.

Він додав, що український шоу-бізнес багато років був зав'язаний на Росії, і Суспільному конкретно таке рішення далось дуже важко. Аласанія зачепив і тему мовних квот на телебаченні, які були введені 13 жовтня 2017 року та мали забезпечувати 75% україномовного контенту, а у травні 2019-го вийшов "закон про мову".

"Мовні квоти, які введені в країні, теж були задля того, щоб українська музика піднімалась, і вони зробили свою справу. Як журналіст – я ненавиджу будь-які квоти. Але як громадянин України – я бачу, що вони спрацювали. І ось – результат тут", – підкреслив глава НСТУ.

Зураб Аласанія також вибачився "за емоції", але, за його словами, йому це досі "пече", оскільки він та його колеги ще досі не оговтались від минулорічного скандалу.

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