Всі їмо банани: у соцмережах запустили провокаційний флешмоб проти цензури у мистецтві

У соцмережах активно шириться флешмоб #bananaselfie ("Селфі з бананом"). Люди масово викладають фото, як вони їдять банани. Так протестують проти цензури у мистецтві.

Чому з'явився флешмоб? Все почалось 27 квітня у Варшаві. У тамтешньому Національному музеї прибрали з постійної виставки серію робіт Consumer Art ("Споживацьке мистецтво", 1972) польської художниці, феміністки і концептуалістки Наталії Лях-Ляхович, передає BURO.

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Проект Consumer Art Наталії Лях-Ляхович: дивіться відео

Чому заборонили роботи мисткині? На них дівчина їсть банан. Це чесна провокація – хто про що думає. От у Міністерстві культури Польщі і подумали, що видовище це занадто сексуальне. На таку думку відомство наштовхнула скарга мами з дитиою, які прийшли до музею. Тому керівник музею Єжи Міжелек вирішив хутенько прибрати роботи Лях-Ляхович. У колекції твори художниці були 6 років.

Обурені обмежились лише флешмобом? Ні. Флешмоб флешмобами, а протести протестами. Незадоволені цензурою не тільки почали поширювати "бананові фото", а й зібрались на акцію під будівлю музею. Сотні протестувальників їли банани прямо там.

Що далі? Мезей повернув роботи художниців колекцію, та лише до 5 травня. Потім постійну колекцію переглянуть повністю. Чи залишать роботи Лях-Ляхович, поки не ясно.