4 грудня 2018 року християни відзначають велике церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти свят, які пов'язані з життям Ісуса Христа і Богородиці. Свято Введення належить до найважливіших і найзагадковіших свят літургійного року.

За біблійними переказами, Йоаким та Анна довго не могли мати дітей, вони щиро молилися Богу та віддано вірили у появу нового життя. Господь почув їхні молитви і подарував їм донечку на старості років. В знак подяки дарування їм дочки, батьки віддали трирічну Марію до Єрусалимського храму на Службу Божу.

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Введення в храм було здійснене з особливою урочистістю. П'ятнадцять високих сходин дівчинка подолала з дивовижною легкістю. Біля дверей її зустрічав первосвященик Захарія, який благословив Марію згідно з усіма традиціями.

Дівчинка залишилася на поруках священиків до повноліття. Вона виховувалася у товаристві благочестивих дів, читала Святе Письмо, постійно молилася та займалася рукоділлям.



Введення у храм Пресвятої Богородиці

Після смерті батька до Марії переїхала жити в храм її мати Анна. Через два роки Анна померла, і Марія залишилася жити одна. Самотність і сирітство ще більше розвинули в Марії любов до Бога. Пресвята Богородиця перебувала у храмі тривалий час, аж до заручин зі святим Йосифом.

У календарному циклі свято Пресвятої Богородиці завершує осінній сезон і починає зимовий. Для українського народу важливо цього дня було накликати багатство та добробут на майбутній рік.

Народні прикмети

Характерним звичаєм Введення Богородиці в храм був прихід першого відвідувача – "полазника". Від його приходу люди вірять у щасливу або нещасливу прикмету. Якщо першим у хату заходив молодий, красивий чоловік з грішми – це добра ознака: увесь рік вдома будуть усі здорові й будуть "вестися" гроші. Якщо ж до будинку зайде кволий, старий чоловік або жінка – це погана ознака. В родині почнуться хвороби, невезіння і скрутне фінансове становище.

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Головне цього дня не впускати до будинку стару жінку. Цього дня усім варто триматися своїх осель і відвідини до друзів, близьких чи знайомих відкласти на інший день.

Будьте пильні з людьми, які цього дня намагаються у вас позичить якусь дрібничку чи щось з вашого будинку. Ні в якому випадку не робіть цього оминайте таких людей і не бійтеся їм відмовити.

Цей великий день є особливо важливим для жінок, адже Діва Марія вважається покровителькою жіночої долі. Жінки, які зневірилися у своєму житті, цього дня можуть відправитися в храм, щоб щиро помолитися Діві Марії та звернутись до неї зі своїми проханнями.



Введення у храм Пресвятої Богородиці

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці дає нам багато думок для роздумів. Кожному з нас варто задуматися над тим, куди ми усі йдемо і як скеровуємо свої кроки життя, яке отримуємо від Бога. За народним повір'ями, цього дня природа починає радіти, і вночі з 3 на 4 грудня ненадовго розпускається верба.