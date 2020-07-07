На початку липня Єврокомісія оприлюднила список країн, для яких відкриє свої кордони, але України у ньому немає. Хорватія відкрила свої кордони для українських туристів за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла. Тепер на відпочинок у морську країну можна відправитися літаком або автомобілем.

Що потрібно для в’їзду

Для в’їзду в Хорватію українським туристам необхідний біометричний закордонний паспорт, медичне страхування та підтвердження бронювання житла, інформує Lowcost Avia. Для в’їзду в країну достатньо показати видрукуване бронювання номера у будь-якому офіційно готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

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Також вам потрібен дозвіл-підтвердження від МВС Хорватії. Його можна затребувати на сайті Міністерства через онлайн форму за посиланням.

Зверніть увагу, Хорватія зняла вимогу 14-денної обов’язкової самоізоляції, адже країна знаходиться у "зеленій" зоні. Також при в’їзді не потрібно проходити жодних тестів.

Хто має право на в’їзд до Хорватії

Відповідно до рішення Уряду Хорватії ухваленого 30 червня 2020 року право на в’їзд до Республіки Хорватія мають такі категорії громадян третіх країн (в тому числі й України):

працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;

перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності;

особи, які прямують транзитом;

особи, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес;

особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини.

Як добратися в Хорватію літаком

Прямі рейси з України в Хорватію виконує українська авіакомпанія WindRose. Переліт з Києва у місто Пула або Спліт обійдеться від 275 євро у два боки, але зверніть увагу, що ціни зростають. Перший рейс у Пулу з Києва прилетів 4 липня. З Києва в Спліт WindRose летить у вівторок, четвер та неділю, в Пулу здійснює авіарейс у вівторок, четвер та суботу. Детальніше дивіться за посиланням.

Також в Хорватію ви можете придбати пакетні тури, де буде включений переліт, проживання та трансфер. Придбати тур можна на сервісі пошуку та бронювання турів онлайн Misto.travel.

Як добратися в Хорватію автомобілем

Власним авто можна добратися в Хорватію через Угорщину, яка відкрила транзитний проїзд своєю територію для громадян України.

При в’їзді на територію Угорщини працівникам прикордонної служби треба показати такі документи на кордоні:

– біометричний паспорт (або візу);

– медичну страховку, яка діє на території Європи;

– фінансове забезпечення (готівка, банківська виписка тощо);

– документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення (бронювання готелю).

– страхування авто (зелена карта).

Угорці не вимагають додаткових дозволів для транзиту, однак у всіх інших випадках Посольство України в Угорщині рекомендує отримати дозвіл угорської поліції, зважаючи на постійні зміни навколо ситуації з коронавірусом.

Умови транзиту через Угорщину

При транзиті не дозволяється покидати призначені для нього дороги. Заправка авто та паркування має бути лише в чітко зазначених місцях. Дотримання правил контролює поліція та збройні сили Угорщини.

Якщо ви плануєте ночувати в Угорщині, то вам потрібно подати електронну заявку угорською мовою на отриманні індивідуального дозволу. Для транзиту перетинати кордон можна через пункти пропуску Чоп-Загонь та Астей-Берегшурань. У Хорватію можна дібратися через пункти Letenye або Udvar.

До теми Як українцям добратись до Хорватії транзитом через Угорщину: роз'яснення посольства

В Угорщині та Хорватії є платні автостради. Вартість проїзду автомобілів в Угорщині на 10 днів становить 13 євро, на місяць – 18 євро. Придбати віньєтку можна онлайн або на АЗС чи в угорських магазинах. Щоб придбати віньєтку, треба пред’явити документи на автомобіль та гроші (форинти). Також її можна придбати онлайн за посиланням. У Хорватії платні автомагістралі оплачуються на в’їзді.



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