Як виглядав Львів у 1939 році: добірка унікальних фотографій

Львів – чудове місто, яке вражає своєю архітектурою, вражаючою аурою, смачною кавою та привітністю. В це місто влюбляються всі, хто хоч раз прогулявся бруківкою по старих площах та побачив на власні очі красу справжньої туристичної мекки. Редакція LifeStyle 24 знайшла унікальні світлини Львова 1939 року, тож пропонуємо переглянути, як виглядало місто в ті часи.

Львів – батьківщина унікальної неповторної архітектури, величезної кількості закладів та цікавих місцин, повідомляє LifeStyle 24. Львів часто називають "маленьким Парижем" та навіть внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як виглядало одне з найкрасивіших міст Європи у 1939 році – дивіться у нашій добірці.

До теми Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують

Площа Ринок – місце найбільш популярне не лише серед туристів, але й серед самих львів’ян. Саме біля пам’ятника призначаються найбільше зустрічей, тож біля нього завжди можна побачити безліч людей.



Площа Ринок наприкінці 1939 року / Фото Сергія Шиманського

Криниця з фігурою Нептуна або фонтан "Нептун" – один із чотирьох фонтанів, що розташовані по одному на кожному розі площі Ринок у Львові. У День вишиванки, пам’ятники одягають в білосніжні сорочки, тож виглядає це досить колоритно.



Фонтан "Нептун" 1939 року / Фото Сергія Шиманського

Церква святого Андрія у Львові – одна із святинь Львова, що втілює не лише красу і велич європейської культури, але й дозволяє торкнутися найдавніших сторінок української історії.



Церква святого Андрія у Львові / Фото Сергія Шиманського

​Цікаво Унікальні кольорові фотографії Києва 1900 року

Вулиця Руська – відома вулиця в історичному центрі Львова, яка поєднує площу Ринок з вулицею Підвальною. Ця вулиця веде туристів до Високого Замку. Раніше, саме на цій вузькій вулиці попри її розміри, не могли розминутися два трамваї.



Вулиця Руська веде до пам'ятника Федорову / Фото Сергія Шиманського

Італійський дворик – одне з найромантичніших місць у Львові. Його також називають Венеціанським двориком. Завдяки своїй особливій будові сюди не потрапляє зовнішній шум площі Ринок та сусідніх вулиць. Тому тут завжди тихо і спокійно.



Італійський дворик – затишне місце у Львові / Фото Сергія Шиманського

Домініканський собор – найбільший бароковий храм Львова. Церква знаходиться в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Домініканський собор у 1939 році / Фото Сергія Шиманського