Який ти герой фільму, коли спиш: смішні картинки про пози сну

В мережі почали активно поширювати підбірку коміксів, на яких зображені різні пози сну. Кожну позу порівнюють з відомим фільмом чи мультиком.

Наприклад, пари, які люблять штовхатися вночі, – ніби з фільму "Титанік", "Форрест Гамп" чи "300 спартанців". А ті, хто постійно крадуть ковдру під час сну – герої "Льодовикового періоду".

Читайте також: Наче дивляться на тебе з екрана: бельгійська художниця дуже реалістично малює людські очі

Дівчата з довгим волоссям, яке постійно заважає партнеру, – справжні Рапунцелі. А ті, хто полюбляє ходити вночі, – наче з жахів "Паранормальне явище".

Багато картинок присвячені і домашнім улюбленців. Собаки, які постійно в очікуванні ранку за дверима спальної кімнати – це "Хатіко". А коти, які гуляють по господареві всю ніч, – справжні чужі з відомого науково-фантастичного фільму жахів.

Кінг-Конг

Рапунцель

Форрест Гамп

Містер і місіс Сміт

Хатіко

Кунг-фу Панда

Алладін

Король Лев

Паранормальне явище

300 спартанців

Чужий

Ла-Ла Ленд

Бійцівський клуб

Титанік

50 відтінків сірого

Воно

Дракула

Льодовиковий період

Людина-павук