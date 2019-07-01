Який ти герой фільму, коли спиш: смішні картинки про пози сну

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Пози сну схожі на різні фільми
Пози сну схожі на різні фільми / adme

В мережі почали активно поширювати підбірку коміксів, на яких зображені різні пози сну. Кожну позу порівнюють з відомим фільмом чи мультиком.

Наприклад, пари, які люблять штовхатися вночі, – ніби з фільму "Титанік", "Форрест Гамп" чи "300 спартанців". А ті, хто постійно крадуть ковдру під час сну герої "Льодовикового періоду".

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Дівчата з довгим волоссям, яке постійно заважає партнеру, справжні Рапунцелі. А ті, хто полюбляє ходити вночі, – наче з жахів "Паранормальне явище".

Багато картинок присвячені і домашнім улюбленців. Собаки, які постійно в очікуванні ранку за дверима спальної кімнати – це "Хатіко". А коти, які гуляють по господареві всю ніч, –  справжні чужі з відомого науково-фантастичного фільму жахів.

Кінг-Конг

Рапунцель

Форрест Гамп

Містер і місіс Сміт

Хатіко

Кунг-фу Панда

Алладін

Король Лев

Паранормальне явище

300 спартанців

Чужий

Ла-Ла Ленд

Бійцівський клуб

Титанік

50 відтінків сірого

Воно

Дракула

Льодовиковий період

Людина-павук

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури Курйозні новини Кіно
Джерело: 24 канал
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