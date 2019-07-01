Який ти герой фільму, коли спиш: смішні картинки про пози сну
В мережі почали активно поширювати підбірку коміксів, на яких зображені різні пози сну. Кожну позу порівнюють з відомим фільмом чи мультиком.
Наприклад, пари, які люблять штовхатися вночі, – ніби з фільму "Титанік", "Форрест Гамп" чи "300 спартанців". А ті, хто постійно крадуть ковдру під час сну – герої "Льодовикового періоду".
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Дівчата з довгим волоссям, яке постійно заважає партнеру, – справжні Рапунцелі. А ті, хто полюбляє ходити вночі, – наче з жахів "Паранормальне явище".
Багато картинок присвячені і домашнім улюбленців. Собаки, які постійно в очікуванні ранку за дверима спальної кімнати – це "Хатіко". А коти, які гуляють по господареві всю ніч, – справжні чужі з відомого науково-фантастичного фільму жахів.
Кінг-Конг
Рапунцель
Форрест Гамп
Містер і місіс Сміт
Хатіко
Кунг-фу Панда
Алладін
Король Лев
Паранормальне явище
300 спартанців
Чужий
Ла-Ла Ленд
Бійцівський клуб
Титанік
50 відтінків сірого
Воно
Дракула
Льодовиковий період
Людина-павук
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