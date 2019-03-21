Моя музика випромінює свободу: ексклюзивне інтерв'ю Джамали

Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гість сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – співачка Джамала.

Початок музичної кар'єри

Джамала розповіла, що батьки вплинули на її вибір стати співачкою.

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– В мене дуже академічні батьки. Мій тато слухав фольклорну музику, але він консервативний в тому, що не приймає фольклору в сучасному звучанні. І це для мене була боротьба.

Був такий фестиваль в Донецьку, який називався "Донецький джаз", куди я поїхала в 16 років і заспівала "Павочка ходя". Це був такий джаз-рок. Там було таке... ми таке зробили! Саксофон, фагот, барабани, бас! І коли він (тато Джамали, – 24) це почув, він сказав що "ну так". Батько постійно критикує мої, наприклад, кримськотатарські обробки.

– Була історія в батьківському кафе, коли вже всі працівники закладу, всі туристи пішли, то можна було щось для себе співати. І от після дванадцятої ночі ми співали, зокрема, якісь там кримськотатарські пісні.



Джамала з батьком

Перший заробіток

– Нас з дитинства привчали працювати. Батько давав нам гроші, звичайно, але на дорогу чи на їжу. А коли ми хотіли якісь черевички чи сукню, то це було крутою мотивацією, щоб заробляти влітку.

– Я знала, що я не працюю в ресторані голосом. Це важлива така річ. Коли артист заробляє гроші в ресторані співом, він начебто стирається. Ти співаєш 100-150 пісень, каверів щодня і щоночі. Це не може тебе не стерти. Я свідомо казала своїй сестрі, що я піду в "МакДональдс", буду заробляти 20 баксів, але я ніколи не піду співати в ресторані. Проте один досвід таки був, начебто, в джазовому ресторані. Я чула, як виделки брязкали.



Джамалу з дитинства привчали заробляти

– Тоді я намагалася зануритись у свою музику, щоб не чути цього і починала співати голосніше. Але до мене підійшов менеджер і сказав: "Знаєте, в нас тут треба співати тихіше. В нас тут лаундж". Потім люди, які сиділи біля сцени, перестали їсти. І от все, більше я не працювала в ресторанах.

Чому не стала оперною співачкою

– Після того, як я відучилась п'ять років і закінчила Академію з червоним дипломом, тоді я вже завелась:"Так-так-так, я вже хочу бути оперною співачкою!". І тим паче я поїхала на декілька майстер-класів, мене побачив викладач Міланської оперної студії. Він сказав: "Нам такі голоси потрібні, у вересні приїжджай вже з валізою. Чекаємо на тебе".

– Не приїхала. Я не приїхала, бо я поїхала на "Нову хвилю".

Дивіться виступ Джамали на "Новій Хвилі":

Продюсер Джамали зізнався, що коли побачив її виступ вперше – не знав, як реагувати:

Я бачу виступ на "Юрмалі" в 2009 році. Переглядаю один раз, другий, третій... І розумію, що я такого ніколи не бачив. Хто це? Хто ця дівчина? У неї живе комета всередині. Я як божевільний бігаю в офісі, кидаю всім співробітникам, кажу: "Ви взагалі розумієте як це, ви бачите те ж саме, що і я?

– розповів про своє перше враження від Джамали її продюсер Ігор Тарнопольський.

Відчуття під час концертів

– Ти уявляєш себе в цій залі, з людьми, які купили квиток, приїхали з інших міст, щоб послухати тебе дві години і думаєш: "Вау, це дуже круто!" І тоді ти просто не можеш їх підвести, навіть якщо в тебе щось болить чи ти хворий.



Джамала під час концерту Львові

– Ми весь концерт стримуємо себе, стримуємо. А потім, коли концерт закінчується: "А, все! А, все!". Людей, які будуть приходити і "заводитись" з першої хвилини, треба виростити. Не можна просто так взяти, приїхавши в Рівне, і сказати: "Е-ге-гей! Танцюйте!" Вони не готові. А музика, яку я роблю, перш за все, випромінює свободу.

– Іноді буває дуже важко, коли ти виходиш і дві години борешся із залом. Ти переконуєш їх в тому, що маєш право тут бути. Вони не знають, про що ці барабани. Вони не знають, про що ця гармонія. Вони не знають, що ти маєш на увазі, коли кажеш: "Рятують хвилі ловців останніх мрій – їх на землі тепер замало". Щоо-о? Ну, про що ти кажеш? Так багато думки в пісні! Навіщо?.. І це боротьба. Це важко.

– Коли я навіть бачу одну людину в залі, до прикладу, це може бути звукорежисер, світловик, я все-одно вже співаю як на концерті. Я не можу співати абияк, якщо я бачу, що мене слухають.

Мрія повернутись у Крим

Співачка наголосила, що щиро мріє про те, щоб в Україні все було добре, адже українці заслуговують на це.



Джамала мріє про концерт у Криму

– І нехай скоро буде концерт в Криму. Я дуже хочу концерт в Криму, я дуже хочу приїхати додому, побачити море, свій сад і все, що для мене важливо. Але, на жаль...

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