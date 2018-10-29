Потрібно з себе зробити зірку, – інтерв'ю з дизайнером Русланом Багінським, який підкорив світ

Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гість сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – український дизайнер головних уборів зі світовим визнанням Руслан Багінський.

– Я навчався на географічному факультеті Івана Франка, я хотів бути режисером, насправді. І я в якийсь момент подумав, класно, що вони мене туди запхали. Я себе не уявляю зараз, чесно кажучи, режисером. І мені здається, цей період навчання в університеті, дав якесь чітке розуміння, чим би ти я хотів займатися. Я працював стилістом близько трьох років, а ще паралельно робив головні убори.

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– Мамі завжди це подобалося і це також надихало, насправді. Проте, були моменти, коли я робив багато артового і воно зовсім не продавалося, це був період, коли я був вільним художником. Це було дуже страшно. А потім з приходом Петра (Петро Ясінський – співзасновник бренду Ruslan Baginskiy, – 24 канал) і нових сил ми зламали цей світ.

– В Україні дуже складно з виробництвами, а, зокрема, у сфері моди. Взуття та одяг можливо зробити масовим продуктом та розпродати. Однак, з головними уборами – це складно. Я сумнівався, Петро сумнівався. Але коли ми разом, це все зникало. І в нас ніхто не вливав гроші, максимум моя бабця, яка дала 200 доларів. Це головний інвестор.



Руслан Багінський

– Я почав писати зіркам. До прикладу, Олені Перміновій (російська топ-модель, – 24 канал), яка відписала нам. Ми не могли в це повірити. Потім ми відправили їй головний убір, вона поїхала на Dior, одягнула його, звісно всі були шоковані. Думаю, що тоді в Петра спрацював азарт і він почав виписувати всім від Ріанни, Бейонсе, Мадонни до акторів, стилістів, журналістів.

Щоб бути іконою в цій сфері потрібно з себе зробити зірку. Це складніше, ніж достукатися до Мадонни.

– Наші клієнти — це 150 магазинів світу. Основний ринок – це Америка, Британія і країни СНГ. Ми продаємось на найкращих онлайн ресурсах світу. Browns – це наш основний ресурс продажу в Лондоні. Там у нас солд-аут (все розпродано, – 24 канал) відбувся за тиждень і зараз у нас уже шість солд-аутів.

– В масштабах, можливо, мого маленького світу, я успішний і щасливий. В мене це працює так: якщо я скажу, що ми класні, то воно дальше, мені здається, не буде працювати. Тому я завжди собі кажу: тримайся в напрузі і тоді воно буде двіжувати. Робота – це 90% успіху, а віра у свою роботу – це також не менш важливо.