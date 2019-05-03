Євробачення-2019: дата проведення конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 пройде в Ізраїлі, у Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал, де визначиться переможець Євробачення, – 18 травня.

Після тріумфальної перемоги Нетти Барзілай на Євробаченні в Іспанії з піснею Toy, шоу проводитимуть в Ізраїлі. Після тривалих перемовин організатори Євробачення-2019 вирішили не загострювати ситуацію щодо Єрусалима та влаштувати вокальний конкурс у Тель-Авіві. Варто додати, що Єрусалим вже приймав у себе Євробачення в 1979 і 1999-х роках.

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Вручення нагороди переможниці Нетті Барзілай

Щодо України, то вперше з 2003 року Україна не братиме участі в міжнародному шоу. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

Коли ж співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) перемогла у Нацвідборі, букмекери пророкували Україні четверте місце, але після відмови участі в Євробаченні вона зникла з рейтингової таблиці. Тепер перше місце пророкують Нідерландам, друге місце Росії, а третє – Швейцарії. У першій десятці букмекерських прогнозів також розмістились представники країн Італії, Швеції, Ісландії, Кіпру, Мальти, Греції і Норвегії.