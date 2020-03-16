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Євробачення-2020: глядачі пророкують Україні сьоме місце

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Україні пророкують сьому місце на Євробаченні-2020 / Instagram / @eurovision

Переможцями Національного відбору на Євробачення-2020 став гурт Go_A. Букмекери прогнозували їм 27 місце, проте глядачі конкурсу висловлюють свою прихильність і пророкують Україні сьоме місце.

Go_A став першим представником від України на Євробаченні, який співатиме пісню українською мовою. Днями колектив зізнався, що не звертає уваги на критику і невтішні прогнози щодо результатів пісенного конкурсу. Та незважаючи на те, що гурт не вразив букмекерів, він активно завойовує увагу глядачів. В онлайн-голосуванні, яке розмістили на офіційному сайті Євробачення-2020, наш представник займає сьоме місце.

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Наші музиканти активно готуються до конкурсу, аби гідно представити державу. Зазначимо, в букмекерській таблиці Україна також піднялася на декілька сходинок і тепер посідає 24 місце. 
 
Прогнози глядачів Євробачення-2020 за результатами онлайн-голосування:

  1. Литва

The Roop – On fire: дивіться відео онлайн

  1. Росія

Little Big – Uno: дивіться відео онлайн

  1. Болгарія

Victoria – Tears Getting Sober: дивіться відео онлайн

  1. Грузія

Tornike Kipiani – Take Me As I Am: дивіться відео онлайн

  1. Ісландія

Daði og Gagnamagnið – Think About Things: дивіться відео онлайн

  1. Швейцарія

Gjon's Tears – Répondez-moi: дивіться відео

  1. Україна

Go_A – "Соловей": дивіться відео онлайн

  1. Румунія

ROXEN – Alcohol You: дивіться відео онлайн

  1. Греція

Stefania – SuperGirl: дивіться відео онлайн

  1. Німеччина

Ben Dolic – Violent Thing: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Євробачення 2020 Євробачення Go_A
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