Євробачення-2020: глядачі пророкують Україні сьоме місце

Переможцями Національного відбору на Євробачення-2020 став гурт Go_A. Букмекери прогнозували їм 27 місце, проте глядачі конкурсу висловлюють свою прихильність і пророкують Україні сьоме місце.

Go_A став першим представником від України на Євробаченні, який співатиме пісню українською мовою. Днями колектив зізнався, що не звертає уваги на критику і невтішні прогнози щодо результатів пісенного конкурсу. Та незважаючи на те, що гурт не вразив букмекерів, він активно завойовує увагу глядачів. В онлайн-голосуванні, яке розмістили на офіційному сайті Євробачення-2020, наш представник займає сьоме місце.

Наші музиканти активно готуються до конкурсу, аби гідно представити державу. Зазначимо, в букмекерській таблиці Україна також піднялася на декілька сходинок і тепер посідає 24 місце.

Прогнози глядачів Євробачення-2020 за результатами онлайн-голосування:

Литва

The Roop – On fire: дивіться відео онлайн

Росія

Little Big – Uno: дивіться відео онлайн

Болгарія

Victoria – Tears Getting Sober: дивіться відео онлайн

Грузія

Tornike Kipiani – Take Me As I Am: дивіться відео онлайн

Ісландія

Daði og Gagnamagnið – Think About Things: дивіться відео онлайн

Швейцарія

Gjon's Tears – Répondez-moi: дивіться відео

Україна

Go_A – "Соловей": дивіться відео онлайн

Румунія

ROXEN – Alcohol You: дивіться відео онлайн

Греція

Stefania – SuperGirl: дивіться відео онлайн

Німеччина

Ben Dolic – Violent Thing: дивіться відео онлайн