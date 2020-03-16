Євробачення-2020: глядачі пророкують Україні сьоме місце
Переможцями Національного відбору на Євробачення-2020 став гурт Go_A. Букмекери прогнозували їм 27 місце, проте глядачі конкурсу висловлюють свою прихильність і пророкують Україні сьоме місце.
Go_A став першим представником від України на Євробаченні, який співатиме пісню українською мовою. Днями колектив зізнався, що не звертає уваги на критику і невтішні прогнози щодо результатів пісенного конкурсу. Та незважаючи на те, що гурт не вразив букмекерів, він активно завойовує увагу глядачів. В онлайн-голосуванні, яке розмістили на офіційному сайті Євробачення-2020, наш представник займає сьоме місце.
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