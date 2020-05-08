Юрій Горбунов показав романтичну вечерю з Осадчою при свічках: фото

Зіркове подружжя ледь не щодня ділиться тим, як триває їхня ізоляція. Якщо одні родини мріють про завершення карантинного режиму, то Каті Осадчій та Юрію Горбунову час разом йде лише на користь. Так, телеведучі вкотре показують романтичну вечерю. Цього разу на їхньому столі лазанья.

Катя Осадча та Юрій Горбунов активно ведуть особистий блог у соцмережах та з дня у день публікують нові кадри в інстаграмі. Знаменитий шоумен вирішив похизуватися кулінарними вміннями дружини на всю країну. Він показав фото романтичної вечері при свічках, головною стравою якої стала лазанья.

До теми Катя Осадча та Юрій Горбунов приготували піцу: домашні фото

Судячи з усього, Осадча та Горбунов – справжні прихильники італійської кухні, адже нещодавно вони разом приготували піцу. Так, на їхньому столі окрім лазаньї є й овочі – огірки, помідори та редька. Загалом, пара дотримується правильного режиму харчування та займається спортом, адже постійно працює в кадрі. Проте впродовж карантину час від часу тішить себе хоч і не надто здоровою, проте смачною їжею.

На фото постала лише Катерина. Вона вбрана у повсякденну білу футболку та без макіяжу. Юрій Горбунов не став публічно заявляти, що автором апетитної страви є його дружина, залишивши інтригу в підписі.

Хто ж це таку смачну лазанью приготував? Моя кохана?

– написав телеведучий.

Сама ж Катя Осадча також не оминула увагою своїх кулінарних здібностей. Зірка, яка ретельно слідкує за своїм раціоном, аби залишатися у приголомшливій формі, опублікувала вечерю в інстаграм-сторіс, підписавши фото: "Трохи вуглеводів".



Катя Осадча приготувала лазанью для Юрія Горбунова / Фото: Instagram Stories / @kosadcha