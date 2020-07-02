Популярний український телеведучий та актор Юрій Горбунов обожнює керувати водним транспортом. Йому надзвичайно подобаються водні прогулянки. Артист поділився з шанувальниками вражаючим відео, на якому був у ролі капітана.

Дививожний ролик з'явився на особистій сторінці Горбунова в інстаграмі. Він не часто робить публікації, надає перевагу тому, щоб ділитися з шанувальниками найяскравішими моментами з життя.

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Юрій разом із дружиною Катериною Осадчою та сином Іваном на карантині влаштовують водні прогулянки Дніпром. Під час крайньої мандрівки неймовірною річкою телеведучий вирішив сам керувати яхтою. Позитивні емоції переповняли актора, адже такі активності є його хобі і він з радістю присвячує вільні хвилини плаванню.

Замість штурвалу – румпель. Ти керуєш яхтою, на борту ще 4 людини і повні вітрила! Неймовірні відчуття свободи і відповідальності!

– написав у публікації Горбунов.

Зазначимо, раніше Юрій та Катя неодноразово показували прихильникам моменти із вихідних, які проводили на воді. Оскільки відпочинок у громадських місцях є небезпечним через пандемію коронавірусу, то зіркове подружжя разом із синочком влаштовує мандрівки Київщиною. Зокрема, не залишається без уваги знаменита річка Дніпро, де після насиченого робочого тижня можна насолодитися часом, проведеним наодинці з природою.

