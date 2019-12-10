Юрій Горбунов розкрив цікаві деталі з весілля з Катериною Осадчою

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Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Український телеведучий Юрій вперше заговорив про те, як відбулося їхнє з Катериною Осадчою весілля у 2017 році перед народженням спільного сина Івана.

Як відомо, романтичні відносини Юрія і Катерини розпочалися на знімальному майданчику. Закохані впевнені, що щастя та кохання люблять тишу, відтак вони голосно не афішували про стосунки.

18 лютого Осадча вдруге стала мамою, народивши Горбунову сина. Тоді пара зізналася, що Івасик народився в офіційному шлюбі. А в інтерв'ю для Viva Юрій розповів, що вони побралися за два тижні до народження малюка.

"Наша мама була такою великою! Вона весь час сиділа, а всі навколо неї танцювали. Тепер Катя мріє про таке весілля, де зможе відірватися на повну. Її ідеальне весілля зі мною ще попереду", – наголосив Юрій Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

За його словами, в них з Катериною було не весілля, а весільна вечірка, яку влаштували друзі подружжя. Так, на святкування були запрошені і популярні артисти, і були збережені народні традиції.

"Вони нам сюрпризом підготували весілля. Ми приїхали в РАЦС на своїй машині і запросили найближчих друзів. Наші куми пригнали радянську "Чайку" з лялькою на капоті, в яку посадили нас і відвезли на святкування", – розповів чоловік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Катя Осадча Зіркові весілля Новини LifeStyle
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