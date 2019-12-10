Юрій Горбунов розкрив цікаві деталі з весілля з Катериною Осадчою
Український телеведучий Юрій вперше заговорив про те, як відбулося їхнє з Катериною Осадчою весілля у 2017 році перед народженням спільного сина Івана.
Як відомо, романтичні відносини Юрія і Катерини розпочалися на знімальному майданчику. Закохані впевнені, що щастя та кохання люблять тишу, відтак вони голосно не афішували про стосунки.
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18 лютого Осадча вдруге стала мамою, народивши Горбунову сина. Тоді пара зізналася, що Івасик народився в офіційному шлюбі. А в інтерв'ю для Viva Юрій розповів, що вони побралися за два тижні до народження малюка.
"Наша мама була такою великою! Вона весь час сиділа, а всі навколо неї танцювали. Тепер Катя мріє про таке весілля, де зможе відірватися на повну. Її ідеальне весілля зі мною ще попереду", – наголосив Юрій Горбунов.
За його словами, в них з Катериною було не весілля, а весільна вечірка, яку влаштували друзі подружжя. Так, на святкування були запрошені і популярні артисти, і були збережені народні традиції.
"Вони нам сюрпризом підготували весілля. Ми приїхали в РАЦС на своїй машині і запросили найближчих друзів. Наші куми пригнали радянську "Чайку" з лялькою на капоті, в яку посадили нас і відвезли на святкування", – розповів чоловік.