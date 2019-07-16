З довгим білявим волоссям: Влад Яма приміряв неочікуваний образ
Хореограф та суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма, за яким стежать у соціальних мережах понад 399 тисяч підписників, приголомшив шанувальників незвичним для нього образом.
Неочікуване фото Влад Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку хореограф постає з довгим волоссям русявого кольору та в яскравому кігурумі. За словами української зірки, збулася одна з його мрій – чоловік знявся у повнометражному фільмі.
Стрічкою стала романтична комедія "Пограбування по-українськи", прем'єра якої очікується 13 лютого 2020 року.
Йог, дуже приємно, дуже приємно, йог! Так, я зробив це! Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась…Як вам образ?
– повідомив Влад у підписі.