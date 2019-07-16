З невдалим макіяжем: Єва Мендес показала, у якому вигляді прокинулася

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Єва Мендес
Єва Мендес / www.gettyimages.com

У соціальних мережах набирає популярності новий флешмоб. Зірки та звичайні користувачі публікують фото з хештегом #IWokeUpLikeThis, який перекладається з англійської як "Я так прокинулася".

Акторка Єва Мендес долучилася до флешмобу та показала кумедне селфі на своїй сторінці в Instagram.

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"Понеділок", – лаконічно підписала знімок знаменитість, на якому вона постала в досить незвичному вигляді. На фото Мендес показала, як виглядає відразу після пробудження.

На обличчі актриси можна помітити консилер під очима,  а також напівпрозору маску-стікер для губ. 

За перші 12 годин після публікації світлину вподобали близько 50 тисяч користувачів у мережі. Деякі шанувальники іронічно пожартували, що у такому вигляді Єва виглядає краще, ніж хтось, хто ретельно готувався для публічного вигляду та робив собі макіяж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Mendes (@evamendes)

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
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