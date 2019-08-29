Оригінальні та цікаві зачіски в школу: найкращі ідеї на кожен день

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Зачіска на 1 вересня 2019 в школу – ідеї зачіски на кожен день
Зачіски в школу / Фото з відкритих джерел

Перед кожною школяркою зранку постає питання, як виглядати у школі стримано та красиво. Лаконічному одягу повинна відповідати стримана учнівська зачіска, тож ми зібрали для вас підбірку найкращих варіантів на кожен день і не тільки.

Зачіски в школу для дітей: фото, відео

Для дітей шкільного віку можуть бути різноманітні зачіски: від кінського хвоста до простих косичок. Гарний вигляд має маленька шотландська косичка, яку можна заплести в декілька рядів. Серед простих зачісок – дві косички можна вдосконалити, залишивши місце для простого хвостика. 

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Зачіски в школу на 1 вересня

Аби маленькі модниці виглядали оригінально, можна спробувати косички заплітати у хвостики чи дві гульки. Така зачіска буде виглядати дуже цікаво і мило. 


Зачіски в школу – фото

Школярки заплетені у косички – це завжди трендово, тому цей варіант займає мінімум часу. Косички можна прикрасити яскравими стрічками, резинками або великими бантиками. 


Зачіски в школу на коротке і довге волосся

Дивіться відео, як зробити зачіски в школу на 1 вересня

Зачіски з бантиками: фото, відео

Школярки з бантиками виглядають дуже святково та красиво. Бантик буде чудово виглядати на будь-якому волоссі: короткому, середньому чи довгому. 


Зачіски для першокласниць

Бантики не обов'язково повинні бути лише білого кольору, можна купувати іншого кольору і з різних матеріалів. Це може бути мереживо, атлас, шкіра або синтетична тканина. 


Зачіска для першокласниці з бантиком

Урізноманітнити зачіску можна по-різному. Для школи ідеально підійдуть пишні косички, гульки та колосок. Прикрасити зачіску допоможуть шпильки з намистинками.


Цікаві варіанти зачісок у школу

Проста і швидка зачіска – оздоблення хвоста бантиком. Для такої зачіски знадобиться менш, ніж 5 хвилин. 


Зачіска в школу на кожен день


Красиві косички з бантиками для першокласниць

Для святкового вигляду волосся можна накрутити спеціальними шпильками, плойкою, або бегудями. Готову зачіску не забудьте зафіксувати лаком, аби кучері не втратили своєї форми. 


Зачіска в школу на 1 вересня

Дивіться відео, як зробити зачіски з бантиками

Зачіски для старшокласниць: фото, відео

Дівчата у старших класах виростають з дитячих зачісок і хочуть бути особливою та не схожою ні на кого. Втім косички не втратили своєї актуальності. Такі зачіски можна сміливо продовжувати робити, однак в дещо складнішому варіанті. Ми підібрали для вас цікаві варіанти для вашого бездоганного вигляду. 


Зачіски для старшокласниць


Цікаві зачіски для старшокласниць в школу


Зачіски для дівчаток 

Дивіться відео, як зробити зачіски в школу для старшокласниць

 

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Теги: LifeStyle Краса Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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