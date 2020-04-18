Загрожує фізичним знищенням:співачка Ulia Lord шокувала зізнанням про смертельні погрози вітчима

Українська виконавиця Ulia Lord (справжнє ім'я – Юлія Гордзей) шокувала особистою драмою. Артистка зізналася, що разом із матір'ю потерпають від знущань колишнього вітчима, який погрожує їм фізичним знищенням.

Ulia Lord у відчаї. Для телеграм-каналу Соломії Вітвіцької "Особливе з Соломією" вона записала відеозвернення, де закликала про допомогу. За словами Юлії, колишній чоловік її мами висуває смертельні погрози, а правоохоронні органи не реагують належним чином.

Читайте також: Російська акторка Віра Воронкова жорстоко побила доньку: деталі

Юлія каже, що на карантині їй доводиться боротися за власне життя і життя її мами. Їй більше нічого не залишилося, як просити про допомогу.

Багато років тому ми потрапили до рук маніакального садиста, який систематично знущався над нами морально та фізично. Бив, атакував образами, вбиваючи гідність і виправдовував свою тваринну жорстокість бажанням зробити з мене кращу людину. Сам – моральний взірець, має дві судимості, одну за групове зґвалтування, іншу – підробку документів,

– приголомшила артистка у відеозверненні.

Як каже співачка, вітчим не живе з її мамою вже 11 років. Та це не завадило йому 15 квітня зібрати групу людей, разом з якими увірвався до квартири мами Юлії, змінити замки і не пускати жінку у власний дім.

Користуючись пропискою, він, зламавши замок, встановив свій і не дає можливості мамі ні увійти, ні забрати документи або речі. Я вимушена була приїхати і що ж побачила – слідчо-оперативна група вела переговори з рейдерами, щоб вони не наражалися на неприємні наслідки, а добровільно пустили нас до квартири. Працівники поліції з колишнього вітчима взяли зобов'язання не перешкоджати в користуванні квартирою моїй мамі, вони взяли аналогічне зобов'язання з моєї мами також,

– розповіла виконавиця.

Після цього випадку вітчим почав погрожувати їм фізичним знищенням, а провоохоронці не виконують своїх службових обов'язків.

Відеозвернення Ulia Lord: дивіться відео онлайн

Що відомо про співачку Ulia Lord?Ulia Lord – українська співачка, автор пісень. В 1999 році отримала звання заслуженої артистки України. Співпрацювала з гуртом "Скрябін" і в 1999 році вийшла заміж за одного з його музикантів Ростислава Домішевського. За час своєї кар'єри встигла випустити три альбоми, сім синглів та одинадцять відеокліпів.

Ulia Lord – "Вільні": дивіться відео онлайн