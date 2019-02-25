Замість MARUV на Євробачення-2019 від України може поїхати Freedom Jazz

Україну на Євробаченні-2019 замість MARUV може представити жіночий музичний колектив Freedom Jazz. Адже за правилами музичного конкурсу, якщо переможець нацвідбору відмовляється від участі в Євробаченні, на нього вирушає той артист, який набрав найбільшу кількість балів після переможця. А це – Freedom Jazz.

"З погляду де-юре, це звичайно нонсенс. Але з погляду моралі, з огляду на ситуацію, що склалася між Росією і Україною, я вважаю, що сенс в цьому є – адже між країнами зараз військовий конфлікт", – коментував раніше виданню "Вести" скандал довкола MARUV Вадим Лисиця – продюсер співачки Alyosha, яка представляла Україну на Євробаченні-2010.

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Співачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2019, та Національна суспільна телерадіокомпанія України не підписали 25 лютого угоду щодо участі артистки у пісенному конкурсі.

Національний мовник і співачка не дійшли згоди через низку причин. Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами.

Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні, поки не прийнято. Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку (26 лютого – ред.),

– повідомив Аласанія.

Дивіться відео виступу Freedom Jazz на нацвідборі на Євробачення-2019:

Чому довкола участі MARUV у Євробаченні-2019 спалахнув скандал? Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019, тож отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте багато хто проти виступу артистки від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти у сусідній державі аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому Maruv каже, що вважає Крим територією України. Але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".



А ще з’ясувалося, що правами на пісню Siren Song, з якою MARUV мала виступати на Євробаченні-2019, володіє російська компанія Warner Music Russia.



Згодом MARUV заявила, готова відмовитися від гастролей Росією. Співачка переконувала, що любить Україну і хоче представляти її на головному конкурсі в Тель-Авіві. Проте після кількагодинних переговорів 25 лютого MARUV та НСТУ не дійшли згоди і не підписали угоду про участь співачки у Євробаченні-2019 від України.

Що відомо про Freedom Jazz? Це український жіночий музичний гурт із десяти абсолютно різних вокалісток. Їх у 2008 році об'єднала продюсер і режисер-постановник успішних телепроектів Олена Коляденко. Запальні співачки змушені були зменшити склад колективу до 6, адже, згідно з правилами Євробачення, на сцені не може перебувати більше людей. Однак Freedom Jazz все ж "порушив" це правило: одна з вокалісток бенду вийшла на сцену нацвідбору на останніх місяцях вагітності. Учасниці популярного гурту володіють групою саксофонів, клавішними, ударними та бас-гітарою.