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Заміжня донька Кузьми Скрябіна зізналась, чи батько схвалив би її вибір чоловіка

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Єдина донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж / Instagram / @miss___mariya

Єдина донька знаменитого співака Андрія Кузьменка вийшла заміж. Барбара Марія дала перше ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповіла, чи схвалив би Кузьма Скрябін її вибір чоловіка.

Деталями приватного життя дівчина поділилась у програмі "Світське життя". Барбара Марія зізналась, що після весілля не має наміру змінювати прізвище, тому завжди буде Кузьменко. А от щодо вибору чоловіка, то вона не приховує: із загиблим Кузьмою Скрябіним мала тісні дружні стосунки, тому він ніколи б не заперечував її весіллю. 

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"Ми з татом завжди дуже довіряли одне одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловіка", – розповіла Барбара Марія. 

Обранцем доньки Кузьми Скрябіна став Віктор Тур. Хлопець навчається з Марією Барбарою на одному курсі в Київському медичному університеті імені О. О. Богомольця. В майбутньому він буде хірургом, а от донька легендарного співака – дерматологом-косметологом.

Віктор Тур розповів, що перед весіллям познайомився із відомими родичами своєї дружини. Спершу Марія Барбара вирішила представити обранця мамі, а потім повезла хлопця на знайомство з бабусями. 

Хвилювання жодного не було. Перше знайомство було з мамою. Оскільки бабусі живуть у Львові, то ми поїхали до міста з однією бабусею знайомитися, а потім з іншою,
– поділився Віктор Тур.

Новоспечене подружжя не оминуло питань і про освідчення. За словами Барбари, вона знала, що її коханий готується зробити їй пропозицію, однак чекала, коли це все ж станеться. 

"Освідчення було дуже романтичним, оскільки воно було в тому місці, де ми вперше побачилися. Це був сюрприз, втім, я вже два місяці розуміла, що це станеться, оскільки, знайшла в телефоні скріни з обручками", – згадала вона.

Пара пішла до вівтаря 20 грудня 2019 року. Марія Барбара Кузьменко та Віктор Тур розписалися в одному з документ-сервісів, а весілля зіграли у столичному ресторані. На церемонію запросили не тільки близьких родичів, але й зіркових друзів покійного Кузьми Скрябіна. Зокрема, співак Дзідзьо був на весіллі Барбари та ведуча Катерина Осадча. 

Дивіться інтерв'ю доньки Кузьми Скрябіна та її новоспеченого чоловіка: відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові весілля Новини LifeStyle
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