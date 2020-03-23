24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зірка "Трансформерів" Софія Майлс втратила батька через коронавірус: щемливе зізнання

- Читать новость на русском
Софія Майлс втратила батька через коронавірус / Instagram / @s.o.p.h.i.a.myles

40-річна американська акторка розповіла про втрату батька. Чоловік страждав від хронічних недуг і опинився в групі ризику під час спалаху Covid-19. Софія Майлс наважилася оприлюднити зараження батька коронавірусом, а за кілька годин він помер.

На особистій сторінці в твіттері зірка "Трансформерів" приголомшила зізнанням про те, що її 67-річний батько Пітер заразився коронавірусом. Софія Майлс показала щемливі кадри з лікарняної палати. Вона навідувала хворого батька, прикутого до ліжка, у масці, окулярах та рукавичках. 

Читайте також Самоізоляція працює: Том Генкс розповів, як почувається на карантині

Фоловери були зворушені світлиною, а вже за кілька годин дізналися, що ця зустріч акторки з батьком була останньою. Чоловік, який впродовж останніх років боровся з хворобою Паркінсона та мав проблеми зі здоров'ям, помер від смертельного Covid-19. 

Спочивай з миром, Пітер Майлс. Мій дорогий тато помер всього кілька годин тому. Це коронавірус забрав його,
– написала Софія Майлс у твіттері. 

Варто наголосити, що прихильників акторки втрата не залишила байдужими. Вони не лише висловили свої співчуття, а й наголосили на тому, що до коронавірсу варто ставитися відповідально й свідомо: "Покажіть це всім тим, хто не сприймає це серйозно. Це те, що ви ставите на карту", "Коли люди кажуть: "Але вони були старі/мали проблеми зі здоров'ям", –  пам'ятайте, Covid-19 позбавив їх часу, який вони могли б мати". 

Кількість хворих на Covid-19 у світі перетнула позначку у 300 тисяч інфікованих. Кількість тих, хто одужав, становить майже 100 тисяч осіб. Найбільша кількість заражених коронавірусом у Китаї, Італії, США, Іспанії і Німеччині. 

Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:37 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
22 березня 18:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
22 березня 15:08 Актор воєнної драми "Черкаси" звернувся до Зеленського: відверте інтерв'ю з творчою групою
Катерина Петренко
21 березня 20:30 5 пікантних фільмів від Олі Цибульської, після яких хочеться жити і любити
Юлія Михайлова
21 березня 15:23 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук