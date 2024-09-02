Дорогі одинадцятикласники, у вас попереду – найкраще, тож не сумуйте сильно. Впевнені, що рідна школа та вчителі завжди будуть радо приймати у гості. Не забувайте про своїх однокласників, адже ви – маленька сім'я. Привітання з Днем знань для одинадцятикласників знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.

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День знань: привітання у віршах

День сьогодні особливий,

По-осінньому мінливий,

Але це не перешкода,

Тож хутчіше всі до школи!

***

Нарешті осінь вже настала,

У школах пролунав дзвінок —

Він нас усіх з Днем знань вітає,

Запрошує вас на урок.

Всі дітки підросли за літо,

Набралися здоров’я, сил.

Бажаємо, щоб рік навчальний

Приносив радість й позитив!

Привітання з Днем знань / Фото LifeStyle 24

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Шкільних днів побажаю веселих,

Знань корисних, друзів нових —

Все це діло, воно не даремне!

Від душі школярів я вітаю усіх!

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Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

День знань: привітання у прозі

Дитино, нехай День знань принесе тільки радість, а не муки, нехай успіх і везіння до високих цілей приведе, нехай не буде часу для нудьги. Бажаю море цікавих справ, удачі та відсутності двійок, міцного терпіння, великих перемог і найголовніше – нашої найбажанішої перемоги!

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З 1 вересня, випускнику! Нехай цей рік запам'ятається, як найкращий етап у твоєму житті. Успіхів у всьому, що задумав!

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Привітання з Днем знань / Фото LifeStyle 24

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Вітаю з початком навчального року! Останній рік у школі – це справжнє випробування на міцність та витривалість. Бажаю тобі відмінних оцінок, легкого складання всіх іспитів і, звісно, успішного вступу до омріяного вишу. Нехай кожен день цього року буде сповнений новими знаннями, приємними зустрічами та яскравими емоціями!

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Дорогі школярі! Сьогодні дуже важливий день! Вас чекає світ корисних знань, отримавши які, зможете стати розумними, освіченими дорослими. Хочеться побажати терпіння і сил, адже знання даються не так вже й просто.