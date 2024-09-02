З нагоди свята редакція LifeStyle 24 зібрала добірку привітань у віршах та картинках для дітей. Батьки, зберігайте наш матеріал, аби побажати своїм дорогим учням всього найкращого. Легкого навчального року!

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Перший дзвоник 2024: привітання у віршах та картинках

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Золотавий вересень за парти кличе,

Повен він надій і сподівань,

Успіхів усім я у навчанні зичу,

Щиро вас вітаю із Днем знань!



Двері відкриває школа вам ласкаво —

Храм науки й ваш рідний дім,

Подорожей вам в країну знань цікавих

І оцінок гарних вам усім!

Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Осінь, осінь — храм святий науки,

Золотий дзвіночок школяра.

Хай завжди умілі будуть руки

І розумна й світла голова.



Хай любов до кожного предмету

У серця вкладають вчителі.

Хай знання врятують нам планету

І збудують щастя на Землі!

Краса З Першим дзвоником: чуттєві привітання у прозі та оригінальні картинки

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Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п'ятірки!

Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Вересень. Стежка до школи.

Дзвонить веселий дзвінок.

І через луг, через поле

Сонце спішить на урок.

Промінь лягає на трави,

Лукам навіє тепла.

Осінь стрічки золотаві

В коси дерев заплела.

Пахне прив’яленим цвітом —

З гаю, з городу, з двора.

Ми попрощалися з літом,

Ось і до школи пора.