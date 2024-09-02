З нагоди свята редакція LifeStyle 24 зібрала добірку привітань у віршах та картинках для дітей. Батьки, зберігайте наш матеріал, аби побажати своїм дорогим учням всього найкращого. Легкого навчального року!
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Перший дзвоник 2024: привітання у віршах та картинках
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24
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Золотавий вересень за парти кличе,
Повен він надій і сподівань,
Успіхів усім я у навчанні зичу,
Щиро вас вітаю із Днем знань!
Двері відкриває школа вам ласкаво —
Храм науки й ваш рідний дім,
Подорожей вам в країну знань цікавих
І оцінок гарних вам усім!
Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24
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Осінь, осінь — храм святий науки,
Золотий дзвіночок школяра.
Хай завжди умілі будуть руки
І розумна й світла голова.
Хай любов до кожного предмету
У серця вкладають вчителі.
Хай знання врятують нам планету
І збудують щастя на Землі!
Краса З Першим дзвоником: чуттєві привітання у прозі та оригінальні картинки
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Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п'ятірки!
Привітання з Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24
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Вересень. Стежка до школи.
Дзвонить веселий дзвінок.
І через луг, через поле
Сонце спішить на урок.
Промінь лягає на трави,
Лукам навіє тепла.
Осінь стрічки золотаві
В коси дерев заплела.
Пахне прив’яленим цвітом —
З гаю, з городу, з двора.
Ми попрощалися з літом,
Ось і до школи пора.