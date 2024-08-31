З нагоди свята Першого дзвоника редакція LifeStyle 24 підготувала гарні привітання у прозі та картинках. Надсилайте світлі побажання своїм донечкам і синам, які тільки йдуть до школи.

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Привітання з Першим дзвоником у прозі та картинках

Дорогі першокласники, щиро вітаємо з Першим дзвоником! Ось ви нарешті й перегорнули нову сторінку життя. Бажаємо не зупинятися на шляху до досягнення цілей та впевнено крокувати до своїх мрій.

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Любі діти, ви вже дійсно стали дорослими, адже йдете до школи. Попереду захоплива подорож, однак будуть траплятися й труднощі. Пам'ятайте, що батьки завжди будуть поруч та допоможуть, коли це потрібно. Наполегливо навчайтеся, насолоджуйтеся веселими перервами та гарно проводьте час з однокласниками!

З Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

З Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Цей навчальний рік особливий, адже ви, діти, вперше йдете до школи. Сьогодні дзвоник покличе на уроки. Не хвилюйтеся, адже на вас чекає один із найкращих періодів у житті. Бажаємо успіхів та натхнення!

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Перший дзвоник – особливе свято для малечі. Сподіваємося, що зошити, підручники та канцелярія вже куплені, адже наступного тижня ви, дорогі діти, сядете за парти. Хороших оцінок та радісних шкільних буднів!

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Дорогі діти, шановні батьки, вітаю вас зі святом Першого дзвоника! Нехай цей навчальний рік буде легким. Навчатися під час війни, звичайно, складно, але я вірю, що разом ми все подолаємо.

З Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

З Першим дзвоником / Фото LifeStyle 24

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Ось і пролунав перший дзвоник, любі першокласники. На вас чекають неймовірні пригоди, повні різних емоцій, переживань та подій. Будьте готові до всього та не опускайте руки, коли стикнетеся з проблемами.