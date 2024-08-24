У свято потрібно відмовитись від нарікань на життя та від вживання алкоголю. Вважається, що грішники тоді понесуть страшну кару. Детальніше читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Зверніть увагу Які головні релігійні свята будуть восени 2024 року: дати за новим церковним календарем

День пам'яті мученика Євпла

Євпл жив у третьому столітті та служив дияконом у місті Катана (Сицилія). За легендою, чоловік увесь час носив із собою Євангеліє та в зручний момент намагався виступити з проповіддю. У той час імператором був Діоклетіан, який переслідував проповідника. У 304 році Євпла ув'язнили та піддали страшним тортурам, щоб чоловік відмовився від своєї віри.

На суді він заявив, що вірить у Господа. Через це його засудили до страти. Під час обезголовлення Євпл продовжував проповідувати.

Що не можна робити

Не можна вживати алкоголь, бо вважається, що покійники прийдуть і покарають цю людину.

Не можна нарікати на життя, лінуватись і піддаватись страхам.

Не варто ходити на риболовлю, адже потопельники можуть затягнути у воду.

Народні прикмети

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної зими.

Якщо 24 серпня припаде на молодий місяць і ясну погоду, то вересень буде без дощу.

Якщо на світанку сильно мерехтітимуть зорі, то слід очікувати на дощі через 2-3 дні.

Безвітряна погода прогнозує тепло.

Якщо над водоймами туман – очікуйте на кілька погожих днів.

Колись у селян було прийнято 24 серпня стригти овець, щоб із вовни зробити нитки для в'язання теплих речей.

Що ще відзначають

Сьогодні відзначають одне з найголовніших свят нашої держави – День Незалежності України. Країна офіційно святкує 33 річницю. Попри це визначення, українці з 2014 року продовжують виборювати право на свободу.

Також відзначають День дивної музики, який започаткували у 1998 році. Цю дату обрав музикант і композитор Патрік Грант. У цей день народився батько його дівчини, який колись став для Патріка своєрідним наставником у музиці.

Сьогодні ще й Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді. Цю дату обрала Сильвія Ланкастер після того, як її доньку разом із хлопцем побили до смерті в Англії за те, що вони належали до субкультури "готів".