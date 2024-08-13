Наші предки раніше розсипали під поріг прах покійників. Це робилося ще до того, як з'явилася християнська віра. Люди вважали, що таким чином померлі їх захищатимуть та допомагатимуть, пише LifeStyle 24.

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Чому не можна передавати речі через поріг

У язичницькі часи побутувала думка, що поріг – це межа, яка розділяє світ мертвих і живих. Очевидно, що у цих двох світах панує різна енергетика, тому й не можна передавати так речі. Тоді є ризик посваритися з людиною.

Колись, крім того, вірили, що можна позбутися грошей і удачі, якщо передати через поріг якусь річ. Краще це все-таки робити надворі або в середині будинку. До речі, ще казали, що за порогом господарюють злі духи. Вони забирають у людей щастя та успіх, оскільки так їх турбують.

Якщо передавати речі через поріг, то можна ненароком зашкодити людині. Вважається, що вони приносять у життя нещастя. Тому краще не приймати такі речі або одразу викидувати.