Також ввечері на вулиці темно, можна зіштовхнутися з поганим незнайомцем. Особливо небезпечно зимою, адже під ногами дуже слизько, люди часто ламають ноги та руки. Які ще є причини, знає LifeStyle 24.

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Чому не можна виносити сміття з дому ввечері

Оскільки ввечері надворі панує нечисть, то вона приносить у життя різноманітні конфлікти: як з колегами по роботі, так і з членами сім'ї. Ви можете зіпсувати стосунки зі всіма та залишитися одинокими.

Якщо вірити повір'ям, то у кожному домі поруч з господарями живе домовик. Він захищає від біди й зла, однак і притягує нещастя, якщо потривожити. Ви можете ненароком образити істоту, якщо вирішите винести сміття на ніч. Крім того, вважається, що ввечері відьми посилають на людей хвороби, від яких іноді можна й померти. До того ж вони забирають цінні речі – так вважали наші предки.

Правила фен-шую стверджують, що не варто викидати сміття вечері, оскільки відлякаєте щастя та удачу. Ба більше, можна потривожити життєву енергетику, позбутися достатку та сімейного добробуту.