Наші предки також вважали, що у будинку не можна свистіти, інакше господарі матимуть багато бід та нещасть. Ця прикмета є доволі популярною й у наш час. Детальніше про неї розповість LifeStyle 24.

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Чому не можна свистіти вдома

Найпопулярнішою думкою, чому не варто свистіти в будинку, є та, що так можна позбутися грошей. У давнину також говорили, що до господарів прилітає вітер, який забирає усе хороше з собою.

Категорично заборонено свистіти, якщо вдома святкують весілля. Річ у тім, що тоді шлюб не протримається довго та не буде щасливий. Молодята швидко розбіжаться. Раніше люди до того ж казали, що свистять лише ті, що нічого не роблять. Тобто люди мають багато вільного часу, але не хочуть займатися чимось корисним.

Попри це, все-таки інколи трапляється, що хтось свистить в хаті, наприклад дитина. У такому випадку треба зробити три оберти. Так ви ніби повертаєте час назад і забираєте усе погане з оселі.