Цьогоріч День ТРО припадає на 6 жовтня. Що цікаво, сьогодні в Україні також відзначають День вчителя.

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День ТрО: історія свята

У вересні 2020 року чинний президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про День територіальної оборони України". Згідно з документом це свято щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Головна мета цього дня – наголосити на важливій ролі територіальної оборони, яка забезпечує обороноздатність і територіальну цілісність України. Бійці займаються охороною критично важливих об'єктів інфраструктури, беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від ворога.

Українські військові щодня демонструють свою вірність Батьківщині. Захисники роблять усе можливе, щоб українці мали змогу жити під відносно мирним небом. LifeStyle24 підготував привітання з Днем територіальної оборони у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім своїм друзям і знайомим, які борються за незалежність рідної України.

Привітання з Днем ТрО: картинки, проза й вірші

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми й перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.



Привітання з Днем ТрО 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем територіальної оборони! Нехай лихо минає стороною, а поряд будуть надійні друзі завжди й хай наші вороги зникнуть як роса на сонці! Міцного здоров'я та перемог!

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Ви надія наша й опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили й відваги.

Воїни й лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!



Привітання з Днем ТрО 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ТрО! Ти маєш неперевершене вміння долати темряву й знаходити світло, там де його вже не видно, і щиро ділишся ним з кожним! Нехай довгоочікувана перемога звеселить твою душу, запалить іскру в очах, а в серці запанує спокій!

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Щиро вітаю тебе з Днем ТрО! Перемоги всім нам. Ви наша гордість, наші славні, рідні захисники!

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Мужність, честь, сила і відвага – тільки кращі з кращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день бажаю вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення на службі.



Привітання з Днем ТрО 2024 / Колаж LifeStyle24

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Україна – могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов'їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуємо вам

За безхмарне небо над нами.

Ми бажаємо, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви б хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

***

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми й перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.