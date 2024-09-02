1 вересня 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Дні ангела також отримали нові дати. Які, розповість LifeStyle 24.
Актуально Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці
Календар Днів ангела на вересень 2024
1 вересня – Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.
2 вересня – Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.
3 вересня – Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.
4 вересня – Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.
5 вересня – Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.
6 вересня – Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.
7 вересня – Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.
8 вересня – Іван, Георгій.
9 вересня – Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.
10 вересня – Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
11 вересня – Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.
12 вересня – Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.
13 вересня – Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.
14 вересня – Іван, Микола.
15 вересня – Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.
16 вересня – Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.
17 вересня – Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.
18 вересня – Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.
19 вересня – Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.
20 вересня – Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.
21 вересня – Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.
22 вересня – Макар, Микола, Олександр, Петро.
23 вересня – Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.
24 вересня – Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.
25 вересня – Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.
26 вересня – Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.
27 вересня – Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.
28 вересня – Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.
29 вересня – Іван.
30 вересня – Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.