1 вересня 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Дні ангела також отримали нові дати. Які, розповість LifeStyle 24.

Актуально Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

Календар Днів ангела на вересень 2024

1 вересня Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

2 вересня – Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

3 вересня – Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.

4 вересня Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.

5 вересня Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

6 вересня Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

7 вересня Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

8 вересня – Іван, Георгій.

9 вересня Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

10 вересня Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

11 вересня Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

12 вересня Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

13 вересня Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.

14 вересня Іван, Микола.

15 вересня – Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

16 вересня Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

17 вересня – Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

18 вересня – Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

19 вересня Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

20 вересня Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

21 вересня – Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

22 вересня Макар, Микола, Олександр, Петро.

23 вересня Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

24 вересня – Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

25 вересня Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

26 вересня – Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.

27 вересня Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

28 вересня Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.

29 вересня – Іван.

30 вересня – Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.