Овен і Діва, у вас буде можливість подумати про попередні вчинки, які негативно впливатимуть у дзеркальну дату, пише LifeStyle 24.

До теми Можете бути саме ви: кому зі знаків зодіаку дзеркальна дата 24 серпня принесе щастя

Овен

На перший погляд, може здатись, що ви отримаєте невиправдані уроки від життя. Але нумерологи певні, що випадковостей не буває, особливо в дзеркальну дату. Можете очікувати, що заплановані плани різко скасуються, а близька людина проявить себе з негативної сторони. Проявіть терпіння та доведіть, що ви варті на кращий розвиток подій.

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Діва

У дзеркальну дату з самого ранку на вас почне сипатись гора проблем. Вихідний день автоматично перетвориться на робочий, а телефон розриватиметься від дзвінків. Хтось захоче, щоб ви терміново повернули борги, а комусь терміново знадобиться допомога. Доведеться розставити пріоритети, щоб не втрапити в ще більші халепи.

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