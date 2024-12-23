Овен, Рак, Терези та Водолій, не здавайтесь та шукайте нових підходів до розв'язання проблем, пише LifeStyle24.

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Овен

Конфлікти з керівництвом можуть стати причиною напруження на роботі вже з початку нового року. Прямолінійність Овнів ще більше загострить конфлікт і погіршить стосунки ще й з колегами. Астрологи рекомендують бути більш терплячими та не приймати поспішних рішень.

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Рак

Ракам прогнозують труднощі на роботі з нового року через зміну правил або збільшення відповідальності. Цьому знаку зодіаку буде складно адаптуватись до нових умов, що може спричинити стрес. Варто зосередитись на поступовому розв'язанні завдань, а не одразу впадати у паніку.

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Терези

У Терезів можуть виникнути проблеми з взаємодією з колегами або партнерами. Непорозуміння та різні підходи до роботи можуть стати джерелом конфлікту. Зірки рекомендують шукати компроміси та проявляти дипломатичність.

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Водолій

Новий рік для Водоліїв точно не розпочнеться зі стабільності в професійних справах. Непередбачувані зміни в роботі й тиск з боку керівництва стануть причинами всіх негараздів. Щоб вирівняти баланс, слід не боятись пристосовуватись до нових умов.

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