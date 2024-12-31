Близнюки, Терези та Стрілець, підготуйте все заздалегідь, щоб уникнути неприємностей в дорозі, пише Lifestyle24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку просто не може сидіти на одному місці. Тому пропозиція вирушити в поїздку просто у новорічну ніч стане для них ковтком свіжого повітря. Ба більше, по дорозі можуть трапитись несподівані знайомства, а гарна компанія додасть святкової та затишної атмосфери.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Зустріч Нового року у напрямку подорожі стане тим, що наповнить серце і душу Терезів енергією, щастям і радістю. Такий вибір може здивувати близьких людей, однак це будуть незабутні емоції. Екзотична локація або ж унікальний культурний досвід стануть гарними спогадами про зустріч 2025 року.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Дуже часто Стрільців називають природженими шукачами пригод. Новий рік стане для них чудовою нагодою вирушити у спонтанну мандрівку. Це може бути як далека країна, так і близький напрямок, який надихне на нові звершення та подорожі.

Гороскоп для Стрільців