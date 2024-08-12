Микола, Єфросинія, Макар і Христина – це ті імена, які притягують щастя. Більше про них розповість LifeStyle 24.

Вау 4 чоловічі імені, які символізують мужність та силу

Список імен, які приносять щастя

Микола

Ім'я Микола має давньогрецьке коріння та утворилося від імені Ніколас. Трактується як "переможець народів". Такі хлопці досягають великих успіхів у кар'єрі, завдяки своїй працьовитості та ефективності.

Єфросинія

Ім'я Єфросинія також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "радісна". Так, до речі, колись називалася богиня. Дівчата, які мають це ім'я, дуже творчі, лідерки у компаніях та популярні серед чоловіків.

Імена для хлопчиків та дівчаток / Фото Canva

Макар

Ім'я Макар – давньогрецького походження та означає "благословенний", "блаженний", "щасливий". Таким чоловікам не страшні жодні труднощі. Крім того, вони мають багато друзів і щасливі сім'ї.

Христина

З латинської мови ім'я Христина перекладається як "присвячена Христу", "християнка". Походить від імені Christianus. Такі дівчата досягають хороших результатів у кар'єрі та володіють сильною енергетикою.