Сильними іменами вважаються такі: Олександр, Віктор, Святослав та Данило. Тож обирайте їх для своїх майбутніх синів, аби у хлопчиків була хороша доля. Більше інформації про ці імена читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Список чоловічих імен, які символізують силу і мужність

Олександр

Ім'я Олександр має давньогрецьке походження. Воно утворилося з двох слів: "alexeo", яке перекладається як "захищати", та "andres", тобто "людина". Тому цьому імені надають значення "захисник".

Олександр не боїться труднощів на шляху до цілей та заповітних мрій. Він володіє лідерськими якостями характеру, любить свободу та незалежність, однак складно переносить будь-які невдачі.

Віктор

Ім'я Віктор має латинське коріння та трактується як "переможець", "перемога". Було популярне й на території Київської Русі, де дуже шанувалося. Цікаво, що спочатку так називали лише церковних діячів.

Віктор наділений дуже наполегливим характером, який однозначно допомагає в житті. Попри це, він є доволі товариським, адже має велике коло спілкування. Обожнює займатися саморозвитком та самоосвітою.

Добірка чоловічих імен / Фото Freepik

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Святослав

Слов'янське ім'я Святослав прийшло до нас з давніх часів. Воно складається з двох слів: "святий" і "слава", тому тлумачиться як "священна слава". Так раніше називалася знать Київської Русі.

Святослав – неймовірно активний чоловік, який ніколи не сидить на місці. Він завжди хоче отримувати найкращі результати й готовий на все, аби їх досягти. Однак полюбляє часто змінювати роботу.

Данило

Ім'я Данило – давньоєврейське. Воно походить від імені Даніель, яке має значення "Бог – мій суддя" або "суддя мій – Бог". У наш час є одним із найпопулярніших, його дуже поважають у християнстві.

Данило намагається у всьому знаходити лише хороше. На такого хлопця можна покластися у будь-яких ситуаціях, оскільки він не боїться відповідальності та складних рішень. Постійно готовий йти на ризики.