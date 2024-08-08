Редакція LifeStyle 24 зібрала імена, які зустрічаються у літературі та кіно. Обов'язково зберігайте нашу добірку, якщо у вас незабаром має народитися малюк. Назвіть його красиво!

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Добірка імен з літератури та кіно

Гаррі

Ім'я Гаррі найбільш відоме з фільмів та книг про Гаррі Поттера. Так також називається принц Великої Британії. Вважається, що це ім'я має французьке та німецьке коріння, перекладається як "сильний" або "господар дому".

Джейн

Ім'я Джейн відоме завдяки класичному роману "Джейн Ейр", який написала англійська письменниця Шарлотта Бронте. Ця книга стала дуже популярною не лише у Сполученому Королівстві, але й в інших країнах світу. Таке ім'я утворилося від чоловічого – Йоханнес та зазвичай трактується як "Божа милість".

Гарні імена для дітей / Фото Freepik

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Кевін

Кевін – саме так називався головний герой легендарного фільму "Сам удома", який мільйони глядачів щороку переглядають під час зимових свят. Ім'я означає "той, хто має шляхетське походження".

Скарлетт

Книга та фільм "Звіяні вітром" – одні з найпопулярніших у світі. Ім'я Скарлетт належало головній героїні, яка проживала у часи, коли у США тривала громадянська війна. Має значення "красива" та "елегантна".

Крістофер

Ім'я Крістофер згадується у книгах про Вінні-Пуха. Потім також був знятий фільм, який отримав назву "Крістофер Робін". Це ім'я з'явилося у Стародавній Греції та тлумачиться як "нести Христа".