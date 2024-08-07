Батькам також важливо обрати ім'я для дитини, зважаючи на її знак зодіаку. Річ у тім, що Овнам, до прикладу, можуть підходити одні варіанти, а Левам – зовсім інші. Як назвати малюка, розповість LifeStyle 24.

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Як назвати дитину за знаком зодіаку

Овен – Артур, Віктор, Соломія, Юлія, Софія, Володимир та Олександр. Це неймовірно енергійні люди, що мають в голові безліч ідей, які хочуть втілювати в реальність. Вони люблять дізнаватися щось нове.

Телець – Дмитро, Тимур, Ілля, Діана, Марія, Єва, Давид, Борислава. Представники цього знаку зодіаку – одні з найспокійніших та найчуттєвіших. Однак вони також володіють впевненістю у собі та цілеспрямованістю.

Близнюки – Валерій, Сергій, Маргарита, Віолетта, Ігор, Вероніка. Таким хлопцям та дівчатам складно всидіти на місці. Вони мусять постійно кудись бігти, чимось себе займати, інакше скоро знуджуються.

Рак – Денис, Станіслав, Тимофій, Уляна, Лідія, Єлизавета, Валентина. Ці люди завжди прагнуть до незалежності та самостійності. Вони не люблять, коли вказують що робити, створюють рамки або правила, контролюють.

Лев – Лев, Яків, Костянтин, Елеонора, Жанна, Олександра, Любов. Це одні з найхаризматичніших знаків зодіаку, які люблять перебувати у центрі уваги. Вони – лідери за характером, які обожнюють керувати людьми.

Діва – Степан, Гліб, Генріх, Ольга, Ірина, Таїсія, Зоя, Клемент. Для таких хлопчиків та дівчаток важлива дисципліна, контроль та кожна деталь. Вони хочуть, щоб все було виконано ідеально, не терплять недоліків.

Імена для хлопчиків та дівчаток / Фото Canva

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Терези – Микита, Єгор, Орест, Поліна, Оксана, Анастасія, Ілона. Представники цього знаку зодіаку завжди намагаються бути якомога далі від конфліктів та суперечок. Вони все намагаються вирішувати мирним шляхом.

Скорпіон – Ярослав, Юрій, Тарас, Едуард, Зоряна, Аврора, Олена. Володарі одного з найскладніших характерів. Не терплять, коли справи йдуть не по їхньому. Люблять, коли навколо панує ідеальність.

Стрільці – Михайло, Владислав, Григорій, Агата, Марина, Богдана. Вони – дуже комунікабельні та товариські. Вміють збирати навколо себе великі компанії та захоплювати увагу людей.

Козоріг – Олег, Роберт, Вадим, Іван, Віра, Кіра, Емма, Ніна, Ксенія. Впертість – найпритаманніша риса характеру цих знаків зодіаку. Вони ніколи не поступляться, коли вважають, що праві у ситуації.

Водолій – Всеволод, Генріх, Дем'ян, Єфросинія, Афінна, Белла, Лея. Такі люди дуже працьовиті, уважні та відповідальні. Вони не бояться, коли на плечі лягає багато обов'язків – подекуди навіть складних.

Риби – Лука, Йосип, Матвій, Фелікс, Альбіна, Лілія, Меланія, Марта, Серафима. У них дуже розвинена інтуїція, тому вміють розрізняти хороших людей від поганих. Крім того, є доволі емпатичними.