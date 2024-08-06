Деякі українські зірки стали батькам зовсім нещодавно, а хтось – трохи раніше. Як назвали доньок відомі українці, читайте у матеріалі LifeStyle 24. Можливо, знайдете ім'я й для свого майбутнього малюка.

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Жіночі імена, які обирають знаменитості

Леля

В липні популярний український танцівник Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева стали батьками дівчинки. Донечку вони назвали Лелею. Подружжя пояснило, що таке ім'я колись носила слов'янська богиня закоханих, яка також оберігає дівчаток. Вона до того ж асоціюється з природою.

Адель

У березні українська телеведуча Лілія Ребрик стала мамою дівчинки, яку назвала Адель. Батьком дитини є хореограф Андрій Дикий. Раніше у їхньому шлюбі народилося ще двоє донечок – Діана та Поліна. Майже місяць тому Адель, до речі, відсвяткувала 4 місяці. Батьки подарували дівчинці торт та влаштували фотосесію.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з новонародженою донькою / Фото з інстаграму телеведучої

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Мілана

Українська блогерка Настя Скальницька виховує дочку Мілану. Дівчинка – від її колишнього чоловіка Дмитра Талпи. До слова, днями знаменитість народила сина від теперішнього обранця Богдана Скальницького. Хлопчику дали ім'я Михайло. Над варіантами Настя думала разом з чоловіком.

Феміда

Відома українська блогерка Даша Євтух свою новонароджену доньку назвала досить незвичним іменем – Фемідою. З коханим Олександром Глазовим вони шукали варіанти в інтернеті. Згодом жінка пояснила, що це ім'я пов'язане з їхнім шлюбом, але як саме – Даша не розповіла.