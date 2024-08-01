Лілія, Жасмин, Віолетта та Маргарита – саме так можна назвати дівчинку, якщо ви хочете пов'язати її з природою. Детальніше про походження та значення цих імен дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Жіночі імена, які натхненні природою

Лілія

Латинське ім'я Лілія доволі популярне серед слов'ян. Воно утворилося від назви квітки, яка в оригіналі звучить як "lilium". Згідно з єврейською версією, трактується як "нічна", "нічна тиша".

Лілія притягує чоловіків зовнішністю. Крім того, вона дуже ніжна, тендітна та спокійна – такі риси характеру також подобаються представникам протилежної статі. Попри це, дівчина вміє відстояти себе.

Жасмин

Ім'я Жасмин має перське коріння та особливо популярне у країнах, де панує мусульманство. Має значення "квітка жасмину" або "гілка жасмину". Інколи його перекладають так: "пахуча", "дарунок від Бога".

Жасмин володіє потужною силою, яка буквально заворожує людей навколо. Зазвичай у дівчини велике коло спілкування. На роботі вона любить керувати колегами, тому займає провідні посади.

Добірка імен для дівчаток / Фото Canva

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Віолетта

З латинської мови ім'я Віолетта перекладається як "фіалка". У давні часи так здебільшого називали дівчаток, які народжувалися весною та мали голубий колір очей. Досить часто зустрічається в європейських країнах.

Віолетта багато працює. Вона досягає доволі хороших результатів у кар'єрі, оскільки не боїться труднощів. Намагається діяти самостійно з самого дитинства. Дівчина не любить просити про допомогу в інших.

Маргарита

Ім'я Маргарита утворилося від грецького слова "маргаритос". До речі, вважається, що так колись називали богиню краси й любові Афродіту. Перекладається як "перли", "перлина".

Маргарита з дитячих років любить бути у центрі уваги. Вона – лідерка за натурою, тому завжди відстоює власну думку. Любить здобувати нові знання та одразу застосовувати їх на практиці.