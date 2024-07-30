Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку імен для хлопчиків та дівчаток. Зберігайте та обирайте варіант для своїх майбутніх синів або доньок. Не відкладайте цю справу, підготуйтеся наперед хоч трохи.

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Які імена підходять хлопчикам і дівчаткам

Євгеній і Євгенія

Імена Євгенія та Євгенія прийшли до нас зі Стародавньої Греції. Мають декілька варіантів перекладу: "знатний", "благородний" або "з хорошими генами". Найбільшої популярності набули серед дворян у XIX столітті.

Олександр і Олександра

Давньогрецькі імена Олександр та Олександра – одні з найпопулярніших в різних країнах світу, зокрема і в Україні. Мають такі значення: "захисник", "той, хто уберігає від мужа".

Владислав і Владислава

Імена Владислав та Владислава мають слов'янське коріння та складаються з двох частин: "влад" ("володіти") та "слав" ("слава"). Трактуються як "славний", "знаменитий", "царювати", "панувати".

Імена для дітей / Фото Canva

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Руслан і Руслана

Імена Руслан та Руслана мають давньоєврейське, латинське та давньогрецьке походження. На території Київської Русі з'явилися разом з християнством. Перекладаються як "лев".

Мирослав і Мирослава

Слов'янські імена Мирослав та Мирослава були дуже поширені за часів Київської Русі. Складаються з двох слів: "мир" і "слава". Мають ось такі значення: "прославлений миролюбністю", "вихваляє світ".

Валерій і Валерія

Імена Валерій та Валерія утворилися у Стародавньому Римі. Перше часто зустрічається у міфології, так зокрема називали бога війни Марса. Тлумачиться як "міцний", "бути здоровим".

Віктор і Вікторія

З латинської мови імена Віктор та Вікторія перекладаються як "переможець", "перемога". Вони дуже шанувалися не лише у Стародавньому Римі, але й згодом у Київській Русі.