Після служби Божої, люди відвідують могили померлих родичів, а потім йдуть додому та накривають великий сімейний стіл. У цей період в Україні триває Успенський піст, тож господині готують лише пісні страви. Однак сьогодні обмеження трохи послаблюються, тому в раціон можна додавати рибу та вино.

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Привітайте своїх рідних та друзів з Яблучним Спасом картинками, які зібрав LifeStyle 24. Нехай ніхто з близьких не залишиться без знаків уваги сьогодні. Проведіть це світле свято у колі найкращих людей!

Яблучний Спас 2024: привітання у картинках

Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Яблучним Спасом / Фото Топ картинки

Привітання з Яблучним Спасом / Фото Топ картинки

Привітання з Яблучним Спасом / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Яблучним Спасом / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Яблучним Спасом / Фото Вітай

Привітання з Яблучним Спасом / Фото Вітай

Привітання з Яблучним Спасом / Фото listivki.com.ua

Привітання з Яблучним Спасом / Фото listivki.com.ua

Сподіваємося, що у нашій добірці ви знайшли привітання для своїх близьких. Бажаємо усім гарного святкування!