Успенський піст є доволі суворим. У цей період не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця. Також варто відмовитися від різних гулянь та розваг. Як правильно харчуватися, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Як харчуватися під час Успенського посту

Понеділок – суха їжа.

– суха їжа. Вівторок – суп з овочами, варена або печена картопля, гриби, каша, однак всі страви без олії.

– суп з овочами, варена або печена картопля, гриби, каша, однак всі страви без олії. Середа – суха їжа.

– суха їжа. Четвер – гаряча їжа без додавання олії.

– гаряча їжа без додавання олії. П'ятниця – суха їжа.

– суха їжа. Субота та неділя – гаряча їжа з додаванням олії.

Зауважимо, що 6 серпня буде свято Преображення Господнє, тому в раціон дозволяється додавати рибу. 1 серпня українці святкуватимуть Маковея або Медовий Спас, тож можна їсти булочки з медом або маком.