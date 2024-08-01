Успенський піст є доволі суворим. У цей період не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та яйця. Також варто відмовитися від різних гулянь та розваг. Як правильно харчуватися, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.
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Як харчуватися під час Успенського посту
- Понеділок – суха їжа.
- Вівторок – суп з овочами, варена або печена картопля, гриби, каша, однак всі страви без олії.
- Середа – суха їжа.
- Четвер – гаряча їжа без додавання олії.
- П'ятниця – суха їжа.
- Субота та неділя – гаряча їжа з додаванням олії.
Зауважимо, що 6 серпня буде свято Преображення Господнє, тому в раціон дозволяється додавати рибу. 1 серпня українці святкуватимуть Маковея або Медовий Спас, тож можна їсти булочки з медом або маком.