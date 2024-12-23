Сьогодні господині завершують останні приготування, аби завтра разом з близькими зібратися за родинним столом. Поки всі в очікуванні світлого свята, 24 Канал розповість, коли потрібно сідати вечеряти на Святвечір.

Не пропустіть Святвечір 2024: які 12 страв потрібно приготувати й що вони символізують

Традиційно на Святвечір збирається вся родина. Однак зараз багато українців розділяють сотні, а то й тисячі кілометрів через війну, яку розпочала Росія, тож не всі зможуть побачити рідних на різдвяні свята. 24 грудня сім'ї накривають великий стіл, на якому має стояти 12 пісних страв. Господар дому, крім того, запалює свічку.

Починати вечеряти потрібно, коли засяє перша зірка. Головною стравою на Святвечір є кутя, господині також готують вареники, узвар, борщ з вушками, голубці, рибу, печуть пампухи та інше.

Варто зазначити, що після вечері сім'ї залишають трохи куті та інших страв на столі для померлих родичів. Згідно з віруваннями наших предків, у цей день вони провідують близьких людей.

Святвечір – вже завтра / Фото з мережі

Варто зазначити, що 25 грудня, на Різдво Христове, українці не відпочиватимуть. У зв'язку з дією воєнного стану, всі додаткові вихідні скасовуються. Проте роботодавці можуть скоротити робочий день для своїх працівників або зробити його вихідним. Відповідно на Святвечір та Новий рік українці також будуть працювати.