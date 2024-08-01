З нагоди Маковія редакція LifeStyle 24 підготувала привітання у прозі, віршах та картинках. Не забудьте сьогодні надіслати гарне побажання своїм найближчим людям. Подаруйте їм справжню атмосферу свята!
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Медовий Спас 2024: привітання у віршах
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!
***
Медовий Спас прийшов до хати,
Несе нам радість і тепло.
Бажаю щастя вам багато,
Щоб все як мед в житті текло!
Маковія 2024 / Фото vitannya.in.ua
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
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Перший Спас хай принесе
Меду нам на цілий рік.
Всім бажаю я добра,
Життя без гріха та зла.
Спас нехай медом причащає,
На добро благословляє.
Медовий Спас 2024: привітання у прозі
Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
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Нехай перший Спас подарує серцю віру, розуму – надію, а здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть до справжнього щастя! Божого благословення!
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Маковія 2024 / Фото Країна У
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З Медовим Спасом. Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.
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Вітаю вас зі святом Маковія, коли навколо панує неймовірна краса та врожайність. Нехай життя буде таким же плідним і барвистим, як поле маків, що розцвітають на сонячних узліссях. Бажаю натхнення, творчості та медового щастя на кожному кроці.
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Вітаю з Медовим Спасом і щиро бажаю, щоб життя було солодким, як мед, щоб душа завжди знаходила порятунок у променях відради та щастя, щоб серце кохало і було коханим.