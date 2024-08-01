На Маковія люди традиційно йдуть до храму, щоб святити мед. З нього також готують різні смаколики: млинці, булочки, пироги та пряники. Вважається, що мед у свято володіє цілющими властивостями, тому може допомогти вилікувати різні хвороби. Після служби сім'ї збираються за великим столом.

До речі Зі святом, дорогі українці: найкрасивіші привітання у картинках з Медовим Спасом

З нагоди Медового Спасу LifeStyle 24 зібрав гарні привітання у картинках. Любі українці, щиро вітаємо вас зі святом. Бажаємо провести цей день у спокої та у колі найближчих людей. Миру, злагоди та чудового настрою!

Картинки-привітання з Медовим Спасом

Привітання з Медовим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Медовим Спасом / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Медовим Спасом / Фото vitay.in.ua

Привітання з Медовим Спасом / Фото vitay.in.ua

Привітання з Медовим Спасом / Фото РБК

Привітання з Медовим Спасом / Фото РБК

Привітання з Медовим Спасом / Фото Топ картинки

Привітання з Медовим Спасом / Фото Топ картинки

Привітання з Медовим Спасом / Фото Гумореска

Привітання з Медовим Спасом / Фото Гумореска

Обирайте привітання, які сьогодні відправите рідним та друзям. Нехай усі отримають гарні побажання у цей день!