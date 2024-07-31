За традицією, завтра християни будуть йти до храму та святити мед. Маковія вважається одним із найважливіших церковних свят, тому важливо дотримуватися деяких заборон. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.

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Маковія 2024: що не можна робити

На свято Медового Спасу заборонено сваритися, лихословити, влаштовувати гучні гуляння та займатися хатніми справами. Краще провести цей день у спокійній атмосфері, у колі найближчих людей та зібратися разом за святковою вечерею чи обідом. Також краще відмовитися від важкої фізичної роботи.

У цей день не можна бажати одне одному зла та розпускати плітки. У людей повинні бути добрі думки. Оскільки 1 серпня починається Успенський піст, то від завтра діятимуть певні обмеження в їжі. Зокрема, не варто вживати рибу, м'ясо, яйця та молочні продукти. Господиням потрібно готувати лише пісні страви. Під час посту до того ж віряни очищаються духовно. Важливо зазначити, що цього року він триватиме до 14 серпня.

До церкви потрібно приносити та освячувати певні продукти. Зокрема, не слід класти у кошик алкоголь, непісну їжу та матеріальні речі. До слова, на Маковія також краще відмовитися від міцних напоїв.