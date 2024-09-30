LifeStyle24 підготував добірку українських милозвучних прізвищ з посиланням на розповідь Товариства "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки. Перевіряйте перелік і шукайте там своє родове ім'я.

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Добірка наймилозвучніших українських прізвищ

Мальований

Це прізвище може вказувати на неабияку вроду людини. Родове ім'я є доволі поширеним в Україні, оскільки налічується 1729 його власників. Найбільше людей з таким прізвищем проживає в Києві, Дніпрі та Вінниці.

Лебідь

У минулому наші предки давали це прізвище людям з гарною поставою. Що цікаво, власники такого родового імені мають пращурів, які були козаками. У сучасному світі це прізвище є досить популярним, оскільки налічується 8978 його носіїв. Представники родового імені мешкають у Києві, Дніпрі та Харкові.

Левенець

У давнину це прізвище мали сильні та високі чоловіки. Наразі відомо про 2675 носіїв такого родового імені. Серед найпоширеніших прізвищ в Україні воно займає 1603 місце. Найбільше представників цього родового імені мешкає в Києві, Одесі та Харкові.



Милозвучні українські прізвища / Фото Freepik

Блага

Це прізвище має слов'янське походження та означає "благо". Цілком ймовірно, що раніше таке родове ім'я носили добрі люди, які завжди допомагали іншим. У сучасному світі налічується лише 965 власників цього прізвища. Здебільшого представники цього родового імені живуть в Ужгороді, Харкові та Києві.

Ласкава

Таке прізвище вказує на доброту її носія. У минулому представники цього родового імені могли запам'ятатися своєю ласкавістю й лагідністю стосовно інших людей. Наразі в Україні нараховується тільки 383 носії такого прізвища, що робить його досить рідкісним. Переважно власники цього родового імені живуть на Київщині, Донеччині та Дніпровщині.

Які імена є милозвучними

Ім'я Елеонора має давньогрецьке походження та означає "милосердна". У давнину так називали представниць еліти та заможного роду.

Ім'я Мія має скандинавське походження та трактується як "непокірна". Так, раніше називали дівчат, коли хотіли продемонструвати велику любов до них.

Ім'я Глорія має давньоримське походження та перекладається як "слава". У минулому так називали дітей, коли бажали їм щасливої долі.

Ім'я Ізабелла походить з Іспанії та означає "прекрасна". У давнину так називали дівчат, які відрізнялися вродою.